Pensionistin (84) von Bus erfasst

Ein 50-Jähriger aus Linz fuhr am heutigen Freitag, dem 12. Juli 2024, gegen 8.35 Uhr mit seinem Bus auf der B125 von Linz kommend Richtung Freistadt, gleichnamiger Bezirk, OÖ. Auf Höhe einer Tankstelle in Freistadt bog der Mann links ein, um dort umzukehren und in die Busgarage zu fahren. Dabei touchierte er eine 84-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Freistadt, welche gerade über die Zufahrt Richtung Tankstelle ging. Die Frau stürzte zu Boden und war zunächst nicht ansprechbar. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Freistadt eingeliefert.