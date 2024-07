Holzarbeiter (38) von rutschendem Baum getroffen

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 16:05 / ©Bergrettung Klagenfurt

Ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf führte am 11. Juli 2024 im Gemeindegebiet von Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, OÖ, gewerbliche Holzarbeiten zum Windwurf durch. Beim Abstocken einer Buche im steilen Gelände kam ein Baum gegen 12 Uhr ins Rutschen und nahm den Arbeiter mit. Er wurde von einem Arbeitskollegen mit dessen Auto ins Tal gebracht und dort von der Rettung übernommen und letztendlich mit schweren Verletzungen in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.