Kollision mit Auto: E-Bike-Lenker reanimiert

Eine 49-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am 11. Juli 2024 gegen 11.15 Uhr mit ihrem Pkw im Gemeindegebiet von Weißkirchen an der Traun von der Unteren Dorfstraße kommend über den dortigen Kreisverkehr Richtung Pucking. Zur gleichen Zeit lenkte ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land sein E-Bike in die gleiche Richtung und beabsichtigte den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt Richtung Marchtrenk zu verlassen. Als die 49-Jährige den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verließ, prallte der Pensionist mit seinem E-Bike gegen die rechte hintere Fahrzeugtür, stürzte und blieb regungslos auf der Fahrbahn liegen. Zufällig passierte ein Rettungsfahrzeug die Unfallstelle und die Sanitäter übernahmen die Erstversorgung. Der 80-Jährige wurde vor Ort reanimiert und anschließend mit dem Helikopter in das Klinikum Wels gebracht.