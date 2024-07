In Gletscherspalte abgestürzt: Sohn rettete Vater

Am Donnerstag, dem 11. Juli 2024, stiegen der 60-jährige Deutsche mit seinem 21-jährigen Sohn von der Presslauer Hütte über das Mitterkarjoch und den Taschachferner zur 3.774m hohen Wildspitze auf. Nachdem beide den Gipfel erreicht hatten, beabsichtigten sie, denselben Weg wieder zurückzunehmen.

Gletscherspalte am Weg

Auf Seehöhe 3.550 m kamen Vater und Sohn zu einer zirka 80 cm breiten, teilweise mit Schnee bedeckten Gletscherspalte. Beide Alpinisten waren mit Gletscherausrüstung unterwegs und mit einem 60 Meter Einfachseil in einer Seilschaft eingebunden. Der Sohn ging als Erster ohne Schwierigkeiten über die Spalte.

Sohn rettete Vater

Als der Vater die Gletscherspalte queren wollte, stürzte er in die Spalte. Der Sohn, der das Seil mit drei Bremsknoten zu seinem Vater gespannt hielt, konnte den Sturz des Vaters abfangen, sodass dieser nur ca. 3 bis 4 Meter in der Spalte kopfüber hängen blieb. In der Folge setzte er einen Notruf ab. Die alarmierten Einsatzkräfte wurden vom NAH zum Unfallort geflogen. Nach der Bergung wurde der Vater zur weiteren medizinischen Abklärung in das KH Zams geflogen. Der Sohn blieb unverletzt. Im Einsatz befanden sich 8 Einsatzbergretter der Bergrettung Sölden, zwei NAH und zwei Alpinpolizisten.