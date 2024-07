Hunde im Fahrzeug gelassen – Polizei musste einschreiten

Am Donnerstag, 11. Juli 2024, gegen 12.30 Uhr meldete eine Passantin, dass sich in einem in der Sonne auf einem Parkplatz in Seefeld, Innsbruck-Land, Tirol, abgestellten Kastenwagen Hunde befinden würden. Eine Streife der PI Seefeld führte Erhebungen vor Ort durch. Aufgrund der direkten Sonneneinstrahlung war davon auszugehen, dass sich der Innenraum des Fahrzeuges massiv aufheizte. Von einem gewaltsamen Öffnen der Fahrzeugtüre wurde aufgrund der offenbaren Aggressivität der Hunde, zum Schutz der Tiere abgesehen. Die Feuerwehr Seefeld kühlte das Fahrzeug mit Löschwasser. Um 13.45 Uhr traf der Lenker des Fahrzeuges, ein 47-jähriger Franzose, beim Kastenwagen ein. Er gab an, dass er mit seiner Familie in Seefeld essen gewesen sei und stündlich nach den Hunden gesehen habe. Von dem Mann wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Er wird angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2024 um 16:34 Uhr aktualisiert