Müll-Dilemma in Taiwan: Steirische Firma konnte das Problem lösen

2022 war die Stadt Caotun in Taiwan mit einem riesigen Müllberg konfrontiert: 88.000 Tonnen Abfall türmten sich 20 Meter hoch und blockierten den Bau des künstlichen Sees „Niaozueitan“. Dieser See sollte helfen, die sinkenden Grundwasserspiegel der Region zu stabilisieren. Doch üble Gerüche und spontane Schwelbrände machten das Müllproblem zu einer Herausforderung für die Stadt. Die Verantwortlichen suchten weltweit nach einem Experten für Abfallentsorgung und fanden ihn in Frohnleiten, Steiermark: Komptech, ein Spezialist für mechanisches und biologisches Abfallrecycling.

„Ökologische und logistische Anforderungen machten das Projekt komplex“

Komptech hat seine Expertise in über 80 Ländern unter Beweis gestellt und wurde schnell als geeigneter Partner identifiziert. Laut Thorsten Pichler, Vertriebsmanager bei Komptech, stellte die taiwanesische Situation eine besondere Herausforderung dar: „Die Menge und Verschiedenartigkeit des Mülls sowie die strengen ökologischen und logistischen Anforderungen machten das Projekt komplex.“ Die Aufgabe bestand darin, den Müll effektiv zu trennen, sicher zu entsorgen und dabei die Umweltbelastung zu minimieren.

Einsatz der Technologien „Terminator“ und „Maxx“

Innerhalb von 24 Monaten gelang es Komptech, den Müllberg abzutragen. Die Maschinen „Terminator“, ein robuster Zerkleinerer, und die Trommelsiebmaschine „Maxx“ zerkleinerten, sortierten und verpackten den Müll für die Weiterverarbeitung in Verbrennungs- und Recyclinganlagen. Vor Ort arbeitete Komptech mit dem taiwanesischen Spezialisten Uni-Recycling zusammen.

©Komptech Als robuster, langsam laufender Zerkleinerer ist der Terminator für fast alle festen Abfall­arten einsetzbar – ein großer Vorteil bei Taiwans Müllproblem. ©Komptech Durch robusten Aufbau und leistungsstarke Komponenten ist die Trommelsiebmaschine „Maxx“ für beinahe sämtliche Siebanwendungen geeignet.

Müllberg weg: Künstlicher See stabilisiert Grundwasser

Heute ist der Müllberg verschwunden und der künstliche See kann seinen Beitrag zur Stabilisierung der Grundwasserverhältnisse leisten. „Unsere Maschinen und unser Know-how tragen weltweit zur Lösung von Umweltproblemen bei“, sagt Pichler.

©Komptech | Der künstlich anlegte See befindet sich nun auf dem Platz, wo zuvor der Müllberg stand. ©Komptech | Aus der Vogelperspektive: das gigantische Müllproblem in Caotun

