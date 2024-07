Kreislaufprobleme: Mann (44) musste von Bergrettung geborgen werden

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 17:10 / © Lachlan Ross/Pexels

Am 12. Juli 2024 gegen 11.30 Uhr unternahmen ein 44-jähriger Mann aus Neusiedl, ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach, sowie ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck an der Leitha, eine Klettertour im Klettergarten „Breitwand“ in Döbriach.

Notruf abgesetzt

Im Klettersteig „Luft unter den Sohlen“ konnte gegen 13.45 Uhr der 44-jährige Mann wegen Kreislaufbeschwerden knapp unter dem Ausstieg nicht mehr weiterklettern. Daraufhin und wegen des nahenden schlechten Wetters setzte die Gruppe einen Notruf ab.

12 Mann im Einsatz

Der Mann wurde von der Bergrettung Radenthein-Nockberge, die mit 12 Mann im Einsatz stand, unverletzt aus der Wand geborgen. Die beiden anderen Kletterer verließen den Klettersteig selbständig über den Ausstieg und über den vorgesehenen Pfad in Richtung Tal.