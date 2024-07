Schwerer Unfall auf B98: Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden am Freitagnachmittag nach Afritz alarmiert. In der Ortsmitte kam es laut ersten Informationen zu einem schweren Unfall. Zwei Autos kollidierten laut Augenzeugen miteinander, der genaue Unfallhergang ist noch unbekannt. Es soll allerdings mehrere Verletzte geben. Vor Ort im Einsatz standen unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren Afritz am See, Feld am See, Radenthein und Treffen. Auch die Polizei, das Rote Kreuz und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2024 um 17:42 Uhr aktualisiert