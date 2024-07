Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 18:23 / ©5min.at

Der Mann dürfte mit einem roten Suzuki Celerio unterwegs sein. Ein Unfall wird befürchtet. Am 11. Juli 2024 wurde der 52-Jährige tot aufgefunden, wie die Polizei am Freitagabend mitteilt. Es gibt keine Indizien in Richtung Fremdverschulden.