Katastropheneinsatz: Bundesheer hilft nach schweren Unwettern

Nach erfolgter Erkundung durch Pioniere des Bundesheeres löst der Katastropheneinsatz-Zug Verklausungen in Gewässern um weitere Anstauungen zu verhindern. Ein Hubschrauber des Bundesheeres ist zur Erkundung des Gebiets im Einsatz. Die aktuelle Lage wird weiterhin beobachtet – bei Bedarf werden zusätzliche Kräfte und Mittel mobilisiert. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Die Ereignisse der letzten Nacht zeigen, wie wichtig es ist, schnell und koordiniert zu handeln. Das Bundesheer ist jederzeit einsatzbereit, um zu helfen und zu unterstützten – der Schutz der Bevölkerung steht dabei an erster Stelle. Diese Bereitschaft verdeutlicht die Rolle des Bundesheeres bei der Bewältigung von Katastrophen und der Unterstützung unserer Gesellschaft. Ich danke allen Soldatinnen und Soldaten, sowie zivilen Einsatzkräften, die in Zeiten der Not bereitstehen, um für die Bevölkerung da zu sein.“

Schneller Einsatz um weitere Schäden zu verhindern

Aufgrund der starken Niederschläge ist es im Bezirk Voitsberg zu massiven Überschwemmungen gekommen. In Teigitschgraben befreien die Soldaten des Katastropheneinsatz-Zugs des Militärkommandos Steiermark Gewässer von angeschwemmtem Treibholz. Dadurch wird verhindert, dass sich künstliche Staudämme bilden und es erneut zu Überschwemmungen kommt. Das Bundesheer ist bereit, solange wie nötig im Einsatz zu bleiben.

Zum Schutz der Bevölkerung im Einsatz

Bahnt sich eine Katastrophe an – etwa durch anhaltenden Regen – bereiten sich die Soldatinnen und Soldaten in den Kasernen vor und halten sich bereit. Binnen weniger Stunden sind sie einsatzbereit, um zu helfen. Auf Anforderung von Behörden rückt das Bundesheer aus und unterstützt zivile Einsatzkräfte. Bei großen Unglücksfällen können mehrere tausend Helfer gleichzeitig Hilfe für die Menschen in Österreich sicherstellen.