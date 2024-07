Rettungshubschrauber im Einsatz: Bergsteiger rutschte 150 Meter ab

Am 11. Juli 2024 machten vier Bergsteiger eine Tour zur Watzespitze in St. Leonhard im Pitztal. Beim Abstieg hatten sie gegen 18 Uhr eine steile Gletscherstufe zu passieren. Als einer der vier Alpinisten, ein 39-jähriger Deutscher, als erster in die Steilstufe eingestiegen war, rutschte er nach einigen Metern mit den Steigeisen auf der weichen Schneeauflage aus und in der Folge über die Flanke rund 100 bis 150 Meter weit ab.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Es gelang ihm schließlich mit dem Eispickel zu bremsen und zum Stillstand zu kommen. Die drei Begleiter konnten den Bergkameraden von ihrer Position aus nicht sehen und setzten einen Notruf ab. Der 39-Jährige hatte den Sturz völlig unversehrt überstanden. Er wurde vom Rettungshubschrauber per Tau geborgen und so wie seine Begleiter zur Kaunergrathütte geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2024 um 20:06 Uhr aktualisiert