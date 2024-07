Brand bei Volksschule: 30-jähriger Verdächtiger ausgeforscht

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 18:54 / ©5 Minuten

Beim Eintreffen der Beamten waren die Lösch- und Belüftungsarbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Höchst bereits im Gange. Die Glasfassade wies erhebliche Beschädigungen auf.

Zwei Papiercontainer in Brand gesetzt

Es konnte erhoben werden, dass zuvor zwei Papiercontainer, welche vor der Hausfassade standen, in Brand gesetzt wurden und das Feuer folglich auf die Fassade überging. Der Schaden am Schulgebäude kann bis dato noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

30-Jähriger ausgeforscht

Im Zuge von folgenden Ermittlungen der Polizeiinspektionen Höchst und Hard sowie dem Landeskriminalamt richtete sich der Verdacht gegen einen 30-jährigen, in Lustenau wohnhaften Mann, der folglich in Fußach festgenommen werden konnte. Bei der Vernehmung zeigte er sich geständig. Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2024 um 19:38 Uhr aktualisiert