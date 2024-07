Von Regen weggespült: Auto blieb unter Brücke stecken

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 18:54 / © Georg Bachhiesl

Das Auto wurde neben einem Haus in Frantschach geparkt. Es wurde von den Wassermassen erfasst und in Richtung Weinbergstraße gespült. Den ganzen Vormittag wurde das Fahrzeug gesucht und schließlich am Dach liegend unter einer Brücke im Fraßbach gefunden.

Feuerwehren im Einsatz

Auch heute zog ein heftiges Gewitter über Kärnten. Frantschach war stark davon betroffen. Viele Bäume sind umgeflogen und die Feuerwehren sind vor allem in der Stadt Wolfsberg aber auch in St. Andrä noch immer im Einsatz.