Schwimmer & Surfer gerettet: Feuerwehren rückten 250 Mal aus

Teils heftiger Wind sorgte für umgestürzte Bäume. Die Gewitterzellen zogen Richtung Osten und überquerten ganz Kärnten.

Mit dem Boot in Sicherheit gebracht

Besonders an den Seen Faaker See, Wörthersee und am Keutschacher See führte der starke Sturm zu vielen Einsätzen von Wasserrettung und Feuerwehr. Viele Schwimmer, StandUp -Paddler und Surfer konnten aufgrund des starken Wellengangs nicht mehr ans Ufer gelangen und wurden mittels Boote in Sicherheit gebracht.

Fahrzeuglenker eingeklemmt

Auch zahlreiche umgestürzte Bäume blockierten Straßen. Im Lavanttal stürzte ein Baum auf ein Fahrzeug, der Lenker wurde im Auto eingeschlossen und konnte nach Beseitigung des Baumes durch die Feuerwehr unverletzt befreit werden.

Heckenbrand in Malta

In Malta entfachte ein Blitz einen Heckenbrand, welcher durch die örtliche Feuerwehr rasch eingedämmt werden konnte. Einen weiteren Blitzschlag gab es im Ortsbereich Patergassen, der Entstehungsbrand konnte durch vier Feuerwehren ebenso rasch gelöscht werden.

250 Unwettereinsätze

Kurz vor 18 Uhr zogen die letzten Gewitterfronten Richtung Slowenien ab. Allein am heutigen Tag rückten die Kärntner Feuerwehren zu 250 Unwettereinsätzen aus. Mit den Unwetterfolgen von gestern standen 151 Kärntner Feuerwehren bei mehr als 400 Einsätzen im Einsatz. Die Aufräumarbeiten, besonders im Lavanttal, werden morgen wieder weitergeführt.