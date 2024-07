Warnstufe Violett: Zivilschutzalarm in mehreren steirischen Gemeinden

Gestern zogen heftige Unwetter über die Steiermark, auch heute scheint sich die Lage nicht zu beruhigen. Auch am Freitag sorgt eine Kaltfront für erhöhte Unwettergefahr in weiten Teilen Österreichs, wissen die Meteorologen der Skywarn Austria.

Akutwetterwarnung für einige Bezirke

Am Freitagnachmittag sprach die GeoSphere auch eine Akutwetterwarnung für mehrere steirische Bezirke aus. „Mehrere Gewitter nähern sich von Kärnten kommend der Steiermark. In den angegebenen Bezirken kann es vorübergehend zu teils stürmischen Windböen, größerem Hagel und Starkregen kommen. Die Gewitter ziehen rasch durch“, heißt es. Wie eine aktuelle Wetterkarte der UWZ zeigt, gilt für einige Bezirke sogar die höchste Warnstufe „Violett“. (Stand 19 Uhr) Aktuelle Warnungen findest du hier.

©UWZ Screenshot Für einige Bezirke in der Steiermark galt am Freitag die höchste Warnstufe Violett. (Quelle UWZ Stand 12.07 19 Uhr)

Zivilschutzalarm in einigen Gemeinden ausgelöst

Für die Gemeinden Krottendorf-Gaisfeld, Sankt Martin am Wöllmißberg, Maria Lankowitz, Edelschrott und Voitsberg wurde der Zivilschutzalarm ausgelöst, wie der Zivilschutzverband Steiermark am Freitagabend mitteilt. „Achtung! Es besteht unter anderem die Gefahr von Überschwemmungen, Murenabgängen, umstürzenden Bäumen, Hagel und Blitzschlag“, so die Warnung an die Bevölkerung. Wald- und Uferbereiche, Keller und Unterführungen sollten unbedingt gemieden werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2024 um 19:24 Uhr aktualisiert