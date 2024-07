79. Villacher Kirchtag: Kirchtagslader zu Besuch in Klagefurt

Die Villacher Kirchtagslader waren am Freitag in Klagenfurt unterwegs.

Die Villacher Kirchtagslader waren am Freitag in Klagenfurt unterwegs.

Veröffentlicht am 12. Juli 2024, 20:03 / ©StadtKommunikation/Wiedergut

Die Kirchtagslader aus Villach machten heute, 12. Juli 2024, am Benediktinermarkt halt und luden alle Klagenfurter herzlich in die Draustadt zum Villacher Kirchtag ein. Um die Delegation in Klagenfurt willkommen zu heißen, waren neben Bürgermeister Christian Scheider und weiteren Vertretern der Stadtpolitik ebenfalls die Stadtrichter zu Klagenfurt und eine Abordnung der Klagenfurter Bürger- und Goldhaubenfrauen anwesend.

Traditioneller Bieranstich

Neben Musik und Tanz gab es ebenfalls einen traditionellen Bieranstich. „Es ist mit immer wieder eine Freude, die Kirchtagslader in Klagenfurt begrüßen zu dürfen. Ich wünsche ihnen viel Erfolg für den heurigen Kirchtag“, so Bürgermeister Christian Scheider. Der 79. Villacher Kirchtag findet heuer 28. Juli bis zum 4. August statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2024 um 21:11 Uhr aktualisiert