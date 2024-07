Starke Unwetter: Über 10.000 Haushalte in der Steiermark ohne Strom

Die starken Unwetter hinterlassen auch am Freitag ihre Spuren in der Steiermark. „Das derzeit auftretende Sommergewitter sorgt für eine größere Störungslage“, teilt die Energie Steiermark am Abend mit. Aktuell seien 515 Trafostationen und über 10.000 Haushalte ohne Strom. Am Stärksten betroffen sind dabei die Regionen Voitsberg und Birkfeld.

Arbeiten laufen auf Hochtouren

Um die Störung zeitnah zu beheben, wird auf Hochtouren gearbeitet. „Die Einsatzkräfte der Energienetze Steiermark sind im Großeinsatz und arbeiten an der Behebung der Schäden“, versichert die Energie Steiermark. Es gibt einen Lichtblick: Die meisten Haushalte werden noch heute wieder mit Strom versorgt werden. Hier findest du eine aktuelle Übersicht der Lage.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2024 um 20:52 Uhr aktualisiert