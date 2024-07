„Brutale Stimmung“: Villacher DJ legte am Electric Love Festival auf

Johannes Kircher, besser bekannt als „Churcher“, hat heuer einen bedeutenden Meilenstein in seiner Karriere erreicht: Sein erster Auftritt beim „Electric Love Festival“ am Salzburgring. Der gebürtige Villacher begann seine musikalische Reise bereits im Alter von 15 Jahren, inspiriert durch ein Youtube-Video von Martin Garrix.

Über 80 Auftritte pro Jahr

Seine ersten Auftritte absolvierte er im Villacher Szenepub P2. Besonders nach der Covid-Pandemie nahm seine Karriere Fahrt auf. In den folgenden Jahren verzeichnete er über 80 Auftritte pro Jahr und machte auch in der Musikproduktion bedeutende Fortschritte.

Erfolgreich in Szene etabliert

Zu den bedeutenden Stationen seiner Auftritte zählen das „Slide and Ride Festival“, die G2 Clubdiskothek sowie zahlreiche Maturabälle im Kärntner Raum. Sein größter Traum war es jedoch immer, selbst einmal beim Electric Love Festival aufzulegen. Dieser Traum schien zunächst weit entfernt. Doch dann kam der Umstieg: Durch kontinuierliches Engagement und den mutigen Wechsel zu Drum and Bass etablierte sich „Churcher“ erfolgreich in dieser Szene.

60-minütiges Set am Electric Love Festival

Letzten Donnerstag, am 4. Juli 2024, war es dann so weit. „Churcher“ spielte im Heineken Starclub am Electric Love Festival. Sein 60-minütiges Set umfasste 65 verschiedene Songs, darunter auch viele Eigenproduktionen. „Ich war so nervös wie noch nie zuvor. Als ich dann jedoch die Stufen zur Bühne hochging und in der Menge überall bekannte Gesichter sah, verschwand jede Nervosität. Das Publikum war oag drauf und es war a brutale Stimmung“, so der DJ im Gespräch mit 5 Minuten.

Highlight des Auftritts

Sein absolutes Highlight war es, als der bekannte DJ Dan Lee zu ihm auf die Bühne kam und seine Show kurz moderierte. Er traf auch viele andere berühmte Personen wie, „The Chainsmokers“ oder „Yellow Claw“. Nach dem Festival ging es auf seinen Social-Media-Accounts richtig rund.

Erst der Anfang

Doch das Electric Love ist für den jungen DJ erst der Anfang. „Ich möchte nicht unbedingt auf den riesigen Festivals wie zum Beispiel „Tomorrowland“ auflegen, sondern eher auf den „Let ist Roll“ oder „DnB Allstars“ Events auf der Bühne stehen, denn da habe ich genau mit der Zielgruppe zu tun, an die sich meine Musik richtet“, so Johannes.

Tipps für Neueinsteiger

Zum Schluss hat der „Churcher“ auch noch ein paar Tipps für die Neueinsteiger: „Am wichtigsten ist es so viele Aufträge wie möglich anzunehmen, egal ob es auf einer Hochzeit ist oder in einem unbekannten Club.“ Er ist der Meinung, dass man zuerst seinen eigenen Stil finde und einiges ausprobieren muss.