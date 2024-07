Wärmegewitter und Sonnenschein: So wird das Wetter in Kärnten

Am Samstag wird es im Westen Oberkärntens von der Früh weg leicht unbeständig. Mit einer schwachen Störung sind vor allem an der Grenze zu Osttirol und in den Tauern bereits in der ersten Tageshälfte mehr Wolken und ein paar gewittrige Regenschauer unterwegs.

Föhn macht sich bemerkbar

Im Tagesverlauf breiten sich diese etwas nach Osten aus, nachmittags können dann die Gewitter wieder etwas kräftiger ausfallen. Vor allem in Unterkärnten scheint länger die Sonne, hier macht sich mäßiger Föhn bemerkbar.

Wärmegewitter

Nur lokal entwickeln sich dort nachmittags/abends einzelne Wärmegewitter. Generell sollten die Gewitter aber schwächer als am Freitag ausfallen. Höchstwerte von West nach Ost 26 bis 31 Grad.