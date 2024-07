Sonne, Regen, Gewitter: Das Wetter wird am Samstag wieder wechselhaft

„In der Westhälfte steht ganztägig unbeständiges Wetter mit einem Mix aus Wolken und sonnigen Phasen auf dem Programm, hier sind auch einige Regenschauer zu erwarten. Weiter nach Osten zu scheint nach Auflösung von Restwolken recht häufig die Sonne“, so die Wetterprognose der GeoSphere für Samstag. Am Nachmittag können sich wieder Quellwolken sowie Regenschauer und Gewitter bilden. Am ehesten trocken soll es im Nordosten bleiben. Am Morgen liegen die Temperaturen zwischen 13 und 20 Grad, am Nachmittag steigen die Temperaturen auf bis zu 32 Grad.