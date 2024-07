Frontal-Crash: Mehrere Verletzte und Totalschaden an Fahrzeugen

Am 12. Juli 2024 gegen 16.30 Uhr lenkte ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach ein Auto auf der Millstätter Bundesstraße (B 98) von Afritz am See in Fahrtrichtung Villach. In Afritz kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, gelenkt von einem 48-jährigen deutschen Staatsangehörigen.

Verletzungen unbestimmten Grades

Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Lenker sowie eine beim 73-jährigen Lenker mitgefahrene 69-jährige Frau aus dem Bezirk Villach und die im Auto des deutschen Staatsangehörigen mitgefahrene 46-jährige Ehefrau sowie die drei Kinder im Alter von neun Jahren, 16 Jahren und 18 Jahren, jeweils Verletzungen unbestimmten Grades.

Mit C 11 ins Klinikum Klagenfurt

Die 69-jährige Frau wurde vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Die anderen verletzten Personen wurden von mehreren Rettungswagen in das LKH Villach gebracht.

Totalschaden

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz standen auch die FF Afritz, die FF Treffen, die FF Feld am See und die FF Radenthein mit insgesamt 67 Mann und neun Fahrzeugen.

B 98 bis war bis 19 Uhr gesperrt

Während der Unfallerhebungen und Räumungsarbeiten wurde die Millstätter Bundesstraße für LKW und Busse komplett gesperrt. Für Autos war eine Umleitung über das kommunale Straßennetz eingerichtet. Um 19 Uhr konnte die Millstätter Bundesstraße wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden.