Sekundenschlaf: Vier Grazer bei Unfall auf der B100 verletzt

Am Freitagnachmittag lenkte ein 29-jähriger Mann aus Graz sein Auto auf der Drautal Bundesstraße (B 100) von Steinfeld in Richtung Greifenburg. In Radlach schlief er laut eigenen Angaben kurz ein, wobei der PKW auf die Gegenfahrbahn geriet. Der PKW stürzte anschließend in den Straßengraben, überschlug sich dabei und kam auf den Rädern stehend zum Stillstand.

Vier Personen verletzt

Dabei erlitten der Lenker, eine 28-jährige Beifahrerin sowie eine mitfahrende 24-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann (alle aus Graz), Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Steinfeld, FF Radlach, FF Kleblach und FF Dellach mit insgesamt 40 Mann/Frau. Auf Grund des Unfalles war die Drautal Bundesstraße in der Zeit von 16.55 Uhr bis 17.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt und bis 18.30 Uhr nur wechselseitig befahrbar.