Gewitter legte Bahnverkehr lahm: 500 Passagiere gestrandet

Ein heftiges Gewitter hat am Freitagabend, dem 13. Juli 2024, zu einem massiven Bahnchaos geführt: Eine defekte Oberleitung und blockierte Gleise zwischen Neumarkt und Friesach haben für Reisende einen unfreiwilligen Halt in den Bahnhöfen Unzmarkt und Friesach verursacht.

500 Reisende in Friesach und Unzmarkt gestrandet

Über 200 Personen, die in Friesach festsaßen, wurden mit Bussen des Eisenbahnunternehmens nach Unzmarkt gebracht, um von dort ihre Reise in Richtung Wien fortzusetzen. Doch auch in Unzmarkt herrschte Ausnahmezustand: Mehr als 300 weitere Passagiere warteten hier bis zu vier Stunden auf ihre Weiterfahrt. Insgesamt waren rund 500 Menschen von dem Bahnchaos betroffen. Für die Kinder gab es zusätzlich Snacks und Süßigkeiten – ein kleiner Trost in der angespannten Situation.

©Feuerwehr Althofen ©Feuerwehr Althofen ©Feuerwehr Althofen ©Feuerwehr Althofen

Rotes Kreuz und Feuerwehr meistern Bahnchaos

Sieben Mitarbeiter des Roten Kreuzes sowie ein Notarzt waren im Einsatz. Sie standen mit zwei Rettungswagen, einem Kommandofahrzeug und einem Notarzteinsatzfahrzeug bereit, um für die Sicherheit der Menschen zu sorgen. Glücklicherweise mussten keine medizinischen Notfälle behandelt werden. „Der Einsatz konnte gegen 22.30 Uhr abgeschlossen werden“, teilte die Feuerwehr Althofen mit.