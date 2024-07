Fahrzeugabsturz: Pensionist überschlägt sich und flieht vom Unfallort

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 06:31 / ©5 Minuten

Am späten Freitagabend, dem 12. Juli 2024, kam es im Gemeindegebiet von Aurach in Tirol zu einem Fahrzeugabsturz. Ein 70-jähriger Österreicher lenkte sein Fahrzeug talwärts auf dem Almweg unterhalb der Staffalm. Dabei verlor er die Kontrolle, kam vom Weg ab, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich 50 bis 100 Meter unterhalb der Alm auf dem Dach in einem Bachbett liegen.

Almwirt und Helfer reagieren blitzschnell

Der Almwirt sowie zwei weitere Personen wurden auf den Unfall aufmerksam und handelten sofort. Sie setzten die Rettungskette in Gang und befreiten den verunglückten Fahrer aus dem völlig zerstörten Fahrzeug. Doch der Unfall nahm eine überraschende Wendung: Der Lenker wollte nicht auf die Rettungskräfte warten und lief davon!

Großeinsatz ohne Erfolg

Eine umfangreiche Suche im Nahbereich der Unfallstelle wurde von der Bergrettung Kitzbühel, der Feuerwehr Aurach, der Wasserrettung Kitzbühel und der Polizei gestartet – jedoch zunächst ohne Erfolg. Nach eineinhalb Stunden schließlich die Erleichterung: „Nach 1,5 Stunden konnte der Fahrzeuglenker, an einen Baum gelehnt, von der Bergrettung aufgefunden werden. Er weigerte sich zunächst, mit der Bergrettung ins Tal zu fahren, stimmte dann aber zu“, teilt die Polizei mit.

Alkotest verlief positiv

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Mann mit leichten Verletzungen ins BKH St. Johann in Tirol eingeliefert. Ein Alkomattest ergab eine geringe Alkoholisierung. Glück im Unglück für den 70-Jährigen, der den Absturz offenbar weitgehend unverletzt überstanden hat.Die Bergung des schwer beschädigten Fahrzeugs musste aufgrund der starken Regenfälle verschoben werden und soll am nächsten Tag durchgeführt werden.