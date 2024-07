Unbekannter will Glas Wasser – dann raubt er Vorarlbergerin aus

Freitagabend, am 12. Juli um 19.17 Uhr, wurde eine Vorarlbergerin in Feldkirch beim nach Hause kommen vor der Wohnungstür von einem unbekannten Mann um ein Glas Wasser gebeten. Die Frau bejahte dies und sagte ihm, er solle vor der Tür warten. Als sie das Wasser holen wollte, sei er aber plötzlich hinter ihr gestanden und habe ihr die Geldtasche, die sie in einem Beutel hängend am Rollator gehabt habe, trotz Gegenwehr entrissen und die Wohnung in weiterer Folge wieder verlassen, berichtet nun die Polizei.

Mann hat gebrochen Deutsch gesprochen

Kurz später ist die nun leere Geldtasche von ihm wieder in ihre Wohnung zurückgeworfen worden, nachdem er einen geringen Bargeldbetrag entnommen hat. Eine sofort durchgeführte Fahndung ist bislang negativ verlaufen. Laut Polizei ist der Mann etwa 1,70 Meter groß und hatte eine graue Jacke an. Zudem habe er gebrochen Deutsch gesprochen. Wenn ihr Informationen zu der Person habt, wendet euch an die Polizeiinspektion Feldkirch unter +43 59 133 8150.