Auto stand in Flammen: „Vier Insassen konnten sich befreien“

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 06:45 / ©C. Stoxreiter

Am Freitag, dem 12. Juli 2024, wurden um 13.47 Uhr die Feuerwehren Oberwang und Innerschwand zu einem im Vollbrand stehenden Auto auf die A1 Westautobahn alarmiert. Der mit vier Personen besetzte Wagen war auf der A1 in Fahrrichtung Salzburg zwischen Oberwang und Mondsee in Brand geraten.

„Die vier Insassen konnten sich unverletzt aus dem brennenden Fahrzeug befreien“

Einsatzleiter Robert Grabner von der Feuerwehr Oberwang berichtete: „Die vier Insassen konnten sich unverletzt aus dem brennenden Fahrzeug befreien, somit konnten wir uns sofort auf die Brandbekämpfung des Fahrzeugs konzentrieren.“ Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Dichte Rauchentwicklung führt zu zahlreichen Notrufen

Die starke Rauchentwicklung war weithin sichtbar und führte zu zahlreichen Notrufen bei der Landeswarnzentrale in Linz. Um eine gesicherte Wasserversorgung sicherzustellen, wurde zusätzlich die Feuerwehr Mondsee alarmiert. Dank des raschen Einsatzes der Feuerwehrkräfte konnte der brennende Wagen schnell gelöscht werden. Abschließend wurde die Fahrbahn der A1 gereinigt, um die Sicherheit für die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.