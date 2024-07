Tödlicher Unfall: Motorradfahrer (69) in Feld geschleudert

Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt war gestern Vormittag, am 12. Juli gegen 9.45 Uhr, in der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark (Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich) mit seinem LKW auf einem Güterweg unterwegs. An einer Kreuzung fuhr er nach links ein, dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 69-jährigen Motorradfahrer aus Oberösterreich.

Trotz Reanimationsversuche: 69-Jähriger starb

Der 69-Jährige wurde etwa zehn Meter weit in ein angrenzendes Feld geschleudert und blieb dort unter seinem Fahrzeug liegen, wie die Polizei erklärt. Nachkommende Verkehrsteilnehmer verständigten zwar sofort die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe, der Notarzt konnte wenig später jedoch nur noch den Tod des 69-Jährigen feststellen.