63-Jährige übersieht Mopedlenkerin – dann kracht es

Mitten in der Nacht

Spittal an der Drau

Die Rettung brachte eine Mopedlenkerin in der Nacht ins Krankenhaus.

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 07:02 / ©KK

In der Nacht auf den heutigen Samstag, den 13. Juli gegen 1.45 Uhr, war eine 63-jährige Kärntnerin mit ihrem Auto auf der Tiroler Straße in Spittal unterwegs. Als sie in einen Kreisverkehr einfuhr, dürfte sie aus noch unbekannten Gründen eine Mopedlenkerin übersehen haben, wie die Polizei berichtet.

Von Rettung ins Krankenhaus gebracht

Diese kam durch den anschließenden Zusammenprall zu Sturz und wurde verletzt. Sie wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.