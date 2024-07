66 km/h zu schnell: Raser muss Führerschein an Ort und Stelle abgeben

Bei Lasermessungen auf der Feldkirchner Straße in Klagenfurt wurde ein 32-jähriger Mann mit 116 statt den erlaubten 50 km/h erwischt.

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 07:07 / ©Gerd Pachauer / BMI

Gegen 20.39 Uhr wurde ein Auto gestern Abend, am 12. Juli, auf der Feldkirchner Straße in Klagenfurt mittels Lasermessungen von der Polizei mit 116 km/h erwischt. Hier hätte er – obwohl das Straßenstück außerhalb des Ortsgebietes liegt – nur 50 km/h fahren dürfen. Dem Lenker, es handelt sich um einen 32-jährigen Klagenfurter, wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen, zudem wird er nun der Behörde angezeigt, wie die Polizei berichtet.