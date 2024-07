Spur der Verwüstung: Unwetter treffen Teile Kärntens hart

Ein massives Unwetter, dass relativ stationär war, wie ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten erklärte, ist bereits in der Nacht auf den gestrigen Freitag, den 12. Juli, über Kärnten gezogen. Als Folge dieses Unwetters sind vor allem im Nordosten Kärntens zahlreiche Muren abgegangen, Straßen wurden teils weggerissen und mussten gesperrt werden – mehr dazu hier.

Gewitter sorgen für Stromausfälle

Doch dem nicht genug, sind auch am Freitagnachmittag selbst mehrere Gewitter über Kärnten gezogen und haben unter anderem dafür gesorgt, dass tausende Haushalte zwischendurch ohne Strom waren. Im Zuge dieser Gewitter hat auch ein Blitz in einen Stall in der Gemeinde Reichenau eingeschlagen. Der Sohn des Besitzers hat den Blitzschlag durch einen lauten Knall wahrgenommen, wie die Polizei berichtet.

Frantschach-St. Gertraud von Unwettern schwer getroffen

Besonders hart getroffen hat es an beiden Tagen die Gemeinde Frantschach-St. Gertraud im Lavanttal. Dort spricht man auf Facebook von „schweren Schäden nach Unwettern“ und unterlegt das auch mit vielen Bildern, die das Ausmaß der Zerstörung nur erahnen lassen. So hat sich beispielsweise am Kamperbach ein Durchlass verklaust, „sodass die Straße weggerissen wurde“, erklärt die Gemeinde. Zwischenzeitlich waren drei Gehöfte von der Außenwelt abgeschnitten, da der Almkainzweg durch Ausschwemmungen unpassierbar wurde. Ein Auto wurde in St. Gertraud sogar von den Wassermassen mitgerissen und „unter einer Brücke zermalmt“.

Theklagrabenstraße in Wolfsberg schwer beschädigt

Auch in Wolfsberg hatten die Unwetter, die über das Land gezogen sind, Spuren hinterlassen. So wurde, wie Bilder nun zeigen, die Theklagrabenstraße schwer beschädigt. Teile der Straße wurden gar weggespült, wie die Stadtgemeinde auf Facebook erklärt. Aktuell werde versucht, „für alle Anwohner wieder eine Verbindung an das öffentliche Straßennetz herzustellen“.

Zugverkehr zwischen Friesach und Neumarkt zwischenzeitlich lahmgelegt

Jenes heftige Gewitter, das über Kärnten und auch die Steiermark am Freitagnachmittag und -abend gezogen ist, hat zudem den Zugverkehr zwischen Friesach bzw. Althofen und der Steiermark lahmgelegt. Mehrere hundert Fahrgäste mussten vom Roten Kreuz und der Feuerwehr versorgt werden, ehe es für sie wieder weiterging.

Aufräumarbeiten teilweise noch nicht abgeschlossen

Insgesamt wurden alleine am gestrigen Freitag fast 27.000 Entladungen – also Blitze – in Kärnten vermerkt, wie die „österreichische Unwetterzentrale“ berichtet. 400 Einsätze von 151 Feuerwehren mussten in den vergangenen beiden Tagen aufgrund der Unwetter in Kärnten abgearbeitet werden – und die Aufräumarbeiten sind stellenweise noch nicht abgeschlossen, wie Medien berichten. Auch am heutigen Samstag, 13. Juli, sind Wärmegewitter übrigens nicht auszuschließen. Wie das Wetter in Kärnten wird, erfahrt ihr hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2024 um 07:47 Uhr aktualisiert