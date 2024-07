Alko-Lenker ohne Schein mit gestohlenem Cadillac erwischt

Am Freitagabend, dem 12. Juli 2024, wurde die Polizei in Vorarlberg zur Fahndung nach einem gestohlenen Cadillac Escalade aus Luzern, Schweiz, gerufen. Gegen 22.50 Uhr entdeckte eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Bludenz das Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen auf der L197 in Richtung Arlbergpass. Der Cadillac wurde schließlich am Kontrollplatz Stuben am Arlberg angehalten.

50-Jähriger wurde festgenommen

Der Fahrer, ein 50-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, wurde vorläufig festgenommen, und das gestohlene Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Beamten der Sektorstreife Klostertal unterstützten die Amtshandlung, während am Ort des Geschehens ein Alkoholtest durchgeführt wurde, der positiv ausfiel.“ Mit dem Lenker wurde am Anhalteort ein Alkotest durchgeführt, der positiv verlief. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Die weiteren Ermittlungsschritte werden mit dem Landeskriminalamt abgestimmt“, heißt es seitens der Polizei.