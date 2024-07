Polizei hält Kärntner an – dann schlägt ihnen Cannabisgeruch entgegen

Polizisten haben bei einer Kontrolle etwa 40 Gramm Cannabiskraut in einem Auto gefunden.

Polizisten haben bei einer Kontrolle etwa 40 Gramm Cannabiskraut in einem Auto gefunden.

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 07:57 / © BMI/Gerd Pachauer

Ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt wurde gestern Abend, am 12. Juli kurz vor 21 Uhr, auf der St. Kanzianer Landesstraße in Marxen (Gemeinde Eberndorf, Bezirk Völkermarkt) von der Polizei zur Kontrolle angehalten. Diese nahm im Zuge der Kontrolle starken Cannabisgeruch im Innenraum des Autos wahr. Bei einer Nachschau konnten die Beamten in einem Rucksack ein Kunststoffsäckchen mit etwa 40 Gramm Cannabiskraut vorfinden und sicherstellen. Der Mann wird nun angezeigt, weitere Erhebungen werden noch durchgeführt.