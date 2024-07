Nach Blitzschlag: Vater stürzt vor Augen des Sohnes in den Tod

Ein 61-jähriger Ungar stürzte nach einem Blitzschlag beim Klettern am Donnerkogel in den Tod.

Ein 61-jähriger Ungar war gestern, am 12. Juli, gemeinsam mit seinem 25-jährigen Sohn am Intersport Klettersteig am Donnerkogel in Gosau am Dachstein (Oberösterreich) unterwegs. Die beiden Urlauber fuhren dazu mit der Gosaukammbahn auf die Zwieselalm und starteten dort gegen Mittag ihr vorhaben. Beiden war der Wetterbericht und die vorhergesagte Schlechtwetterfront bekannt, daher entschlossen sie sich, den Klettersteig noch davor zu begehen.

Vater hängte sein Klettersteigset aus

Die beiden Urlauber hatten die Front allerdings erst um 15 Uhr erwartet, gegen 13.30 Uhr wurden sie demnach von einer Gewitterzelle überrascht. Während der 25-Jährige bereits ein erfahrener Kletterer war, war dies für seinen Vater der erste Klettersteig. Aus eigener Überzeugung und aus Angst vor einem Blitzschlag hängte der 61-Jährige daher sein Klettersteigset aus dem Stahlseil aus und ging den Quergang unterhalb der bekannten Himmelsleiter ungesichert weiter, erklärt die Polizei. Sein Sohn war wenige Meter hinter ihm, blieb jedoch weiterhin durch sein Klettersteigset gesichert.

Vater stürzte plötzlich ab

Gegen 13.45 Uhr dann der Schock-Moment: Knapp über ihnen schlug der Blitz in den Klettersteig ein, der 25-Jährige spürte sofort den elektrischen Impuls. Im gleichen Moment beobachtete er, wie sein Vater plötzlich unmittelbar vor ihm abstürzte, der Sohn kontaktierte die Einsatzkräfte.

Vater wurde mehrere hundert Meter unterhalb gefunden

Gegen 15.15 Uhr konnten Sohn und Vater – letzterer mehrere hundert Meter unterhalb – vom Notarzthubschrauber wahrgenommen werden. Der 25-jährige Sohn wurde von der Crew des Hubschraubers gerettet und anschließend in das Krankenhaus zur Abklärung der Blitzschlag-Verletzungen geflogen. Für den Vater kam jede Hilfe zu spät. Die Bergung des verstorbenen 61-Jährigen wurde von der Crew der Flugpolizei Salzburg durchgeführt.