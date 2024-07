Von Polizeihunden gerettet: Gehbeeinträchtigte Frau ging schwimmen

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 08:30 / © BMI/Eugenie Berger

In den Nachmittagsstunden des 10. Juli 2024 intervenierten Bedienstete der Polizeiinspektionen Heidenreichstein und Schrems sowie zwei Polizeidiensthundestreifen in Haslau, Bezirk Gmünd, bei der Suche nach einer abgängigen 58-jährigen Frau. Die Polizeidiensthunde stöberten Krücken, die Jacke und die Weste der Abgängigen auf, welche am Ufer eines Fischteiches abgelegt worden waren. Eine Polizeidrohne bzw. ein Polizeihubschraubereinsatz zwecks Suche waren aufgrund eines drohenden Gewitters nicht möglich.

Suchaktion wurde angeordnet

Die Bezirkshauptmannschaft Gmünd verständigte aus diesem Grund die Feuerwehr Seyfrieds für eine gemeinsame Suchaktion. Sämtliche erreichbaren Uferabschnitte und verlassene Liegenschaften wurden von den Polizeidiensthunden der Polizeidiensthundeinspektion Echsenbach abgesucht. Gegen 16.00 Uhr konnten die Hunde die abgängige Person im Wald am nördlichen Ufer des Haslauer Teiches hilflos auffinden. Die 58-Jährige wurde anschließend von der Polizeistreife Schrems zum Sammelplatz gebracht und den Rettungskräften übergeben. Die Ermittlungen ergaben, dass sich die weibliche Person am Ufer ihrer Oberbekleidung und ihrer Gehhilfen entledigte und trotz ihrer starken Gehbeeinträchtigung von Süd nach Nord durch den Hauslauer Teich geschwommen war. Sie wurde aufgrund ihres psychischen Zustandes in ein Landesklinikum eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2024 um 08:32 Uhr aktualisiert