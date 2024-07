Demenz-Tageszentrum muss schließen – 25 Schicksale hängen in der Schwebe

Ein schwerer Schlag für die Pflege von Demenzkranken in Graz: Das Tageszentrum „ELISA“ in der Elisabethinergasse soll im November 2024 die Tore schließen müssen. Dies gab die Caritas als Trägerorganisation bekannt, die die wirtschaftlichen Belastungen der Einrichtung nicht länger stemmen kann.

Grazer FPÖ schlägt Alarm: Hohe Kosten bedrohen Zugang zu Demenzbetreuung

„Seitens der Angehörigen vermutet man, dass sich viele einen Aufenthalt in dieser Einrichtung nicht leisten können: 178 Euro werden pro Tag der Betreuung verlangt. Ohne Förderungen beläuft sich eine fünftägige Versorgung von Montag bis Freitag somit auf 890 Euro, am Monatsende entsteht so eine Rechnung von über 3.500 Euro“, so die FPÖ Graz.

„Schließung ist herber Verlust für die betroffenen Patienten“

Die Schließung von „ELISA“ wird eine Versorgungslücke hinterlassen, da die verbleibenden Einrichtungen für die Betreuung von Demenzkranken in Graz nach Angaben der FPÖ bereits ausgelastet sind. Axel Kassegger, Stadtparteiobmann der FPÖ-Graz, kritisiert die unzureichende Unterstützung seitens der Stadtregierung und der Landespolitik. „Das Schließen von ‚ELISA‘ ist ein herber Verlust für die betroffenen Patienten und ihre Angehörigen. Demenzkranke benötigen stabil strukturierte Tagesabläufe, die Sicherheit und Vertrauen bieten. Es ist unverantwortlich, dass diese grundlegenden Bedürfnisse nicht ausreichend berücksichtigt werden“, so Kassegger.