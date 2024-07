Diese Athleten treten bei den Olympischen Spielen in Paris an

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 09:11 / ©pexels.com

Knapp zwei Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris 2024, steht das Österreichische Olympia Team fest. Insgesamt werden 80 Athleten, 43 Männer und 37 Frauen, in 26 Disziplinen antreten. Alle Bundesländer sind vertreten. Die meisten Sportler stellen Ober- und Niederösterreich (je 16), gefolgt von Tirol (10) und der Steiermark (9).

„Fairness, Toleranz und Respekt“

„Die Olympischen Spiele kehren nach zwölf Jahren zurück nach Europa. Es werden historische Spiele vor unserer Haustüre. Es sind die ersten Spiele der Geschichte mit Geschlechterparität, ein wichtiges Signal an die Welt. Fairness, Toleranz und Respekt müssen bei Olympischen Spielen weiterhin gelten – gerade in herausfordernden Zeiten“, sagt ÖOC-Präsident Karl Stoss. ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel erklärt: „Unser ÖOC-Team will das Beste für die Athleten, das bedeutet einen großen logistischen Aufwand und viel Arbeit. Dank der Unterstützung unserer Partner und der öffentlichen Gelder können wir den Athlet:innen auch für Paris viele Wünschen erfüllen.“