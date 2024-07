Neue Titel in Österreich: Ist deine Berufsgruppe auch dabei?

Die berufliche Ausbildung in Österreich erfährt eine bedeutende Aufwertung: Mit der Novelle zur Gewerbeordnung vom 8. Juli 2020 wurde der Meistertitel für offizielle Dokumente eintragungsfähig. Eine weitere wichtige Entscheidung folgte am 4. Juli 2024 im Nationalrat: Künftig dürfen auch Absolventen von 14 Befähigungsprüfungen in handwerksähnlichen Gewerben den Meistertitel führen. Diese neue Regelung tritt einen Monat nach der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft, vorausgesetzt, der Bundesrat stimmt zu und die formalen Veröffentlichungsschritte werden abgeschlossen, September ist realistisch.

Betroffene Gewerbe

Folgende Gewerbe sind von der neuen Regelung betroffen:

Elektrotechnik

Gas- und Sanitärtechnik

Kontaktlinsenoptik

Kosmetik (Schönheitspflege)

Piercen und Tätowieren

Fußpflege

Massage

Bestattung

Vulkaniseur

Waffengewerbe (Büchsenmacher)

Sprengungsunternehmen

Baumeister

Brunnenmeister

Steinmetzmeister

Holzbau-Meister

Wer kann den Meistertitel eintragen lassen?

Seit dem 21. August 2020 können Personen, die eine Meisterprüfung erfolgreich abgelegt haben, den Meistertitel offiziell vor ihrem Namen führen. Sowohl der volle Wortlaut als auch die Abkürzungen z.B.: „Mst.“, „Mst.in“ oder „Mstin“ sind zulässig. Der Meistertitel kann auch in amtliche Urkunden wie Reisepass, Führerschein und Personalausweis eingetragen werden.

Wie kann ich den Meistertitel eintragen lassen?

Für die Eintragung des Meistertitels in das zentrale Melderegister oder in amtliche Urkunden benötigen Sie Ihr Meisterprüfungszeugnis (Gesamtprüfungszeugnis) im Original. Meistens werden auch weitere Dokumente erforderlich sein, wie zum Beispiel:

Amtlicher Lichtbildausweis

Meldezettel

Staatsbürgerschaftsnachweis

Heiratsurkunde bei Namensänderung

Wo kann ich den Meistertitel eintragen lassen?

Der Meistertitel kann bei der Behörde eingetragen werden, die für die Ausstellung der jeweiligen öffentlichen Urkunde zuständig ist. Zum Beispiel:

Bezirksverwaltungsbehörde für den Reisepass

Magistratisches Bezirksamt als Meldebehörde

Verkehrsamt für den Führerschein

Was kostet die Eintragung?

Die Eintragung in das Melderegister ist kostenlos. Für Bestätigungen aus dem Melderegister sowie für die Eintragung in amtliche Dokumente wie den Reisepass oder Bestätigungen aus dem Melde- oder Staatsbürgerschaftsregister werden je nach Bundesland unterschiedlich hohe Gebühren erhoben. Ist eine nachträgliche Eintragung nicht möglich, beispielsweise beim Scheckkartenführerschein oder Personalausweis, kann nur ein neuer Ausweis zu den geltenden Gebühren ausgestellt werden.

Was ist sonst noch zu beachten?

Der Meistertitel muss nicht extra beantragt werden. Wenn Sie eine Meisterprüfung erfolgreich abgelegt haben, steht Ihnen das Recht zur Führung eines Meistertitels direkt aufgrund der Gewerbeordnung zu. Der Eintrag der Bezeichnung Meister ist freiwillig und an keine bestimmte Frist gebunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2024 um 09:26 Uhr aktualisiert