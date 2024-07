Zum „Starnacht“-JubilÃ¤um gab es eine Torte

Die Starnacht am Wörthersee hat sich als festes Highlight etabliert. Ursprünglich in Pörtschach gestartet, verwandelte sich der Ort schnell in einen Tummelplatz der Superstars, Stars und Sternchen und zog Musikfans aus ganz Österreich nach Kärnten. Dieses Wochenende findet die Starnacht in der Klagenfurter Ostbucht statt und zieht an beiden Tagen des Veranstaltungswochenendes zusammen knapp 40.000 Menschen an.

400 Quadratmeter und 300 Scheinwerfer

Mit einer beeindruckenden Bühnenfläche von 400 Quadratmetern und rund 300 Scheinwerfern, die sowohl die Bühne als auch den Publikumsbereich in glamouröses Licht tauchen, setzt die Starnacht immer wieder neue Maßstäbe. Zum 25. Jubiläum besuchte auch Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider die Veranstaltung und überreichte IP-Media, den Veranstaltern der Starnacht, eine Jubiläumstorte.

„Kulturelles Aushängeschild und wichtiger Wirtschaftsfaktor“

„Die Starnacht am Wörthersee ist nicht nur ein kulturelles Aushängeschild für unsere Region, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Sie zieht Besucher aus nah und fern an und zeigt, wie vielfältig und lebendig unsere Kulturszene ist. Ich gratuliere den Veranstaltern herzlich zum 25. Jubiläum und freue mich auf viele weitere erfolgreiche Jahre“, so Scheider.