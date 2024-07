Nach Unwetter: Noch 2.000 steirische Haushalte ohne Strom

Die starken Unwetter hinterlassen auch am gestrigen Freitag ihre Spuren in der Steiermark. „Das derzeit auftretende Sommergewitter sorgt für eine größere Störungslage“, teilte die Energie Steiermark am Abend mit. Über 10.000 Haushalte waren ohne Strom. Am Stärksten betroffen waren die Regionen Voitsberg und Birkfeld.

„Es wird mit Hochdruck gearbeitet“

Seit den frühen Morgenstunden haben die Teams der Energie Steiermark verstärkte Unterstützung in die am stärksten betroffenen Gebiete verlagert. Zusätzliche Einsatzkräfte wurden mobilisiert, um die Reparaturarbeiten vor Ort zu beschleunigen. Trotz der intensiven Bemühungen sind derzeit noch rund 2.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. „Im Moment gehen die Monteure der Energienetze Steiermark davon aus, dass die Stromversorgung für betroffenen Haushalte im Laufe des Tages wieder hergestellt werden kann. Es wird mit Hochdruck gearbeitet“, teilt die Energie Steiermark mit. Hier findest du eine aktuelle Übersicht der Lage.

©Energie Steiermark ©Energie Steiermark ©Energie Steiermark ©Energie Steiermark

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2024 um 09:56 Uhr aktualisiert