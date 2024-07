Große Trauer in Kärnten: „Visionär der Nächstenliebe“ verstorben

26 Jahre – von 1974 bis 2000 – war Rolf Hülser Rektor der Diakonie in Waiern. In diesen Jahren hat Hülser soziale Meilensteine gesetzt: Er war Initiator der Hospizbewegung Kärnten, er gründete die Lehranstalt für heilpädagogische Berufe in Klagenfurt, die heute als SOB Jugendliche in Sozialbetreuungsberufen ausbildet und er war es auch, der in der Diakonie die ersten Angebote für Menschen mit Behinderung geschaffen hat. Zudem war Hülser an der Gründung der „Arbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt Kärnten“ beteiligt und er war Vorsitzender des Vereins „Humanitas Kärnten“, der die Gründung der Fachhochschule in Feldkirchen bewirkt hat. „Mit Professor Hülser verliert Kärnten einen Visionär der Nächstenliebe“, sagt Landeshauptmann Peter Kaiser.

„Diese Maßnahmen werden weiterwirken“

„Einen Visionär, der mit Tatkraft vorangeschritten ist, um seinen Ideen in konkreten Maßnahmen und Projekten Leben zu geben. Diese Maßnahmen werden weiterwirken und Tausenden Menschen Kraft und Halt geben“, betont der Landeshauptmann weiter. So sei es auch Hülsers Mitverdienst, dass am Standort Waiern Österreichs erste Sonderklinik für Altersmedizin, Sucht und Psychosomatik entsteht (die Grundsteinlegung wurde in der Vorwoche gefeiert), denn als Rektor der Diakonie habe sich Hülser immer für den Erhalt des Krankenhauses Waiern stark gemacht.

Nach fünf Jahren in Rektor-Amt berufen

Der Familien des Verstorbenen drückt der Landeshauptmann im Namen des Landes Kärnten sein Beileid aus – „ich wünsche ihr Kraft und Stärke“. Hülser wurde in Waltrop in Deutschland geboren, kam 1969 als Pfarrer nach Feffernitz/Drautal und wurde bereits fünf Jahre später, am 1. September 1974, in das Amt des Rektors der Diakonie Waiern berufen. Vor wenigen Tagen ist er dann kurz nach seinem 85. Geburtstag verstorben.