Heldentat: Emanuel rettete Insassen aus überflutetem Auto

Die Katastrophe ereignete sich am Samstag, den 8. Juni 2024, als heftige Unwetter die Marktgemeinde Deutschfeistritz trafen und das Ortsgebiet unter Wasser setzten. Fahrzeuge wurden von den Fluten mitgerissen und zwischen den Häusern verkeilt, während hunderte Einsatzkräfte sich dem Notfall entgegenstellten.

Emanuel rettete zwei eingeschlossene Personen aus Fahrzeug

Emanuel Stanojevic handelte schnell, als er sah, dass zwei ältere Personen in einem der eingeschlossenen Fahrzeuge gefangen waren. Trotz des steigenden Wasserspiegels und der gefährlichen Strömung wagte er sich zum Fahrzeug vor, indem er sich an einem Seitenspiegel festhielt und über die Motorhaube auf das Dach kletterte.

Wahrer Held: Emanuel rettet zwei Leben in Deutschfeistritz

Mit außergewöhnlichem Mut und persönlichem Einsatz half er den Insassen, durch die Seitenfenster zu entkommen und sich auf das Dach des Autos zu retten. Durch die Unterstützung von Anrainern, die eine Leiter reichten, gelang es schließlich, die Personen in Sicherheit zu bringen.

„In Notlage so selbstlos zu handeln, verdient unseren tiefsten Respekt“

Die Anerkennung durch das Bundesministerium für Inneres erfolgte am Freitag, dem 12. Juli 2024, im Rahmen eines feierlichen Festakts in der Landespolizeidirektion Steiermark. Bundesminister Gerhard Karner (ÖVP) und Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) würdigten Emanuel Stanojevic für seinen heldenhaften Einsatz. „In einer solchen Notlage so selbstlos zu handeln, verdient unseren tiefsten Respekt“, betonte Bundesminister Karner während der Verleihung.