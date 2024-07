Von Mesner bemerkt: Opferstock-Diebe konnten geschnappt werden

Beamte der PI Hall konnten die zwei Tatverdächtigen, einen 30-jähriger Slowaken und einen 34-jähriger Polen, im Bereich Unterer Stadtplatz in Hall anhalten. Die beiden zeigten sich teilweise geständig. Dem Slowaken werden weitere ähnlich gelagerte Diebstähle in Innsbruck zur Last gelegt. Die beiden Männer werden auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.