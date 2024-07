Kein Ende in Sicht: Steiermark weiterhin von Unwettern bedroht

„Vor allem im Südosten der Steiermark in Richtung Burgenland werden am Nachmittag und gegen Abend Gewitter erwartet“, so ein Meteorologe der Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Die Wetterbedingungen haben bereits in den vergangenen Tagen zu erheblichen Schäden geführt – derzeit sind noch rund 2.000 Haushalte ohne Strom.

Über 190 Feuerwehren im Einstatz

Die Aufräumarbeiten sind im vollem Gange, nachdem Straßen überflutet wurden und Keller unter Wasser standen. Über 190 Feuerwehren waren und sind weiterhin im Dauereinsatz, um die Folgen der Unwetter zu bewältigen.