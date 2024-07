Zahlreiche Unfälle auf Österreichs Straßen: Reiseverkehr nimmt Fahrt auf

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 11:24 / ©Pixabay

Die A8 in Oberösterreich war erstmals in diesem Sommer der Brennpunkt des Staugeschehens. Zwischen 7 Uhr und 9 Uhr wurden vier Unfälle gemeldet, die zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führten. Ein Unfall im Baustellenbereich bei Ort im Innkreis verursachte einen sechs Kilometer langen Stau. Weitere Kollisionen verlagerten den Stau bis auf die deutsche A3. Ein Unfall auf Höhe Pichl bei Wels führte zu einer Stunde Verzögerung. Gegen 8:00 Uhr mussten vier kollidierte Fahrzeuge kurz nach dem Tunnel Noitzmühle bei Wels Richtung Süden zu einer Sperrung der A8 führen. Gegen 10:00 Uhr war die A8 wieder weitgehend stau- und unfallfrei. Auch die A1 (West Autobahn) wurde gegen 9.30 Uhr in Richtung Linz bei Thalgau aufgrund eines Unfalls kurzzeitig gesperrt.

Staus auf der Brenner Route

Auf der A13 (Brenner Autobahn) in Tirol kam es früh morgens zu Staus aufgrund eines Unfalls auf italienischer Seite. Ein weiterer Unfall im Bereich Patsch führte zu einem Stau, der bis auf die A12 (Inntal Autobahn) zurückreichte. Fahrten durch das Wipptal waren besonders schwierig, da die B182 (Brenner Straße) wegen Überflutung und einem Erdrutsch an zwei Stellen gesperrt war.

Grenzwartezeiten

Auf der A11 vor dem Karawankentunnel verzeichnete der ÖAMTC Wartezeiten von rund 1,5 Stunden. Am Walserberg (A1) und vor Suben (A8) verloren Reisende etwa 30 Minuten.

A10 in Salzburg vorerst störungsfrei

Der Verkehr auf der Tauern Autobahn (A10) fließt derzeit relativ reibungslos. Trotz hoher Verkehrsdichte in den Nachtstunden gibt es aktuell nur minimale Verzögerungen, selbst vor dem Baustellenbereich bei Eben.