Einmal noch Gewitter in Kärnten – dann kehrt Ruhe ein

Schwere Unwetter haben vor allem Donnerstagnacht und Freitagnachmittag bis -abend Teile Kärntens heimgesucht und eine Spur der Verwüstung unter anderem im Lavanttal hinterlassen. Und auch am heutigen Samstag sind wieder lokale Gewitter in den Nachmittagsstunden möglich. „Heute wird es in Kärnten aber ruhiger werden, die Gewitter sind weniger kräftig“, weiß ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten.

Gänzlich stabil wird es am Samstag (noch) nicht

Nichtsdestotrotz ist für den äußersten Osten Kärntens – und damit auch einmal mehr für das Lavanttal – eine gelbe Gewitterwarnung der „GeoSphere Austria“ ausgesprochen. Gänzlich stabil wird es heute also auf jeden Fall noch nicht, „ein paar Schauer und Gewitter“, so die „GeoSphere Austria“, könnten auch heute eben durchziehen. Die Meteorologen zeigen auch, welche Auswirkungen die Gewitter am heutigen Samstag haben könnten.

Diese Auswirkungen könnten die Gewitter heute haben: Kleine Muren, lokal überflutete Straßen

Punktuell kann es zu Überschwemmungen kommen, Keller können überflutet werden.

Blitzschlag kann zu Stromausfällen führen und Gebäude oder Bäume in Brand stecken.

Aufgrund von Sturmböen können Gegenstände herumgewirbelt werden, Äste abbrechen und vereinzelt auch Bäume umfallen.

Am Sonntag scheint „von früh bis spät“ die Sonne

Heute heißt es für viele also noch einmal „durchbeißen“, ab morgen wird es nämlich noch einmal deutlich ruhiger. „Am Sonntag stabilisiert sich das Wetter weiter“, weiß auch die „GeoSphere Austria“. Heißt so viel wie: Von früh bis spät wird in Kärnten die Sonne scheinen, Gewitter sind (fast) auszuschließen. Lediglich über den nördlichen und östlichen Gebirgszügen könnten kurze Schauer dabei sein. Die Temperaturen steigen auf bis zu 32 Grad an.

Wochenstart wird sonnig und heiß

Noch wärmer wird es dann mit Wochenstart. Am Montag wird wieder die Sonne vom Himmel strahlen und es dürfte auch voraussichtlich überall in Kärnten trocken bleiben – bei bis zu 33 Grad. Bis zu 34 Grad erwarten die Meteorologen dann am Dienstag. Obwohl das Gewitterrisiko weiter gering bleibt, könnte am ehesten über den Bergen im Westen und Norden durchaus auch das ein oder andere, lokale Hitzegewitter entstehen. Am Mittwoch wird es weiter heiß bleiben, die Gefahr lokaler Hitzegewitter steigt aber zum Nachmittag und Abend hin „etwas an“, so die Meteorologen abschließend.