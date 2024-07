Gewitter: Drei Menschen aus Neusiedlersee gerettet

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 11:47 / ©pixabay.com

Die Rettungskräfte wurden kurz vor 19 Uhr alarmiert, nachdem zwei Stand-Up-Paddler zwischen Mörbisch und Illmitz aufgrund des Gewitters in Schwierigkeiten geraten waren. Während des Einsatzes entdeckten die Retter zudem ein kleines Schlauchboot mit einem Mann an Bord, das ebenfalls vom Sturm abgetrieben wurde. Alle drei Personen wurden sicher auf ein Mehrzweckboot gebracht und in den Hafen von Mörbisch gebracht.