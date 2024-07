Gewitter legt Flughafen lahm: 40 Flüge mussten abgesagt werden

Am Freitagabend sorgte ein starkes Gewitter für erhebliche Probleme am Flughafen Wien in Schwechat. Etwa 40 Flüge mussten abgesagt werden, während weitere Verbindungen verzögert waren. Hunderte Passagiere waren von den Ausfällen betroffen, und einige mussten auf andere Flüge umgebucht werden. Etwa 50 Personen verbrachten die Nacht tatsächlich am Flughafen, konnten aber am Samstag ihre Reise fortsetzen. Der Flughafenbetrieb läuft nun wieder normal, nachdem die Nachwirkungen des Gewitters weitgehend behoben wurden.