Studie enthüllt: Graz-Umgebung ist Spitzenreiter bei Elektroautos

Insgesamt wurden in der Steiermark 2.456 Elektroautos neu zugelassen, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) meldet. Besonders bemerkenswert ist Graz-Umgebung: 23,3 Prozent der neuen E-Autos wurden hier zugelassen, was den Bezirk zur Nummer eins im Bundesland macht. Deutschlandsberg folgt mit 17,1 Prozent und Hartberg-Fürstenfeld sichert sich Bronze mit 16,2 Prozent. Graz selbst liegt bei respektablen 15,8 Prozent.

Größe zählt doch – aber negativ

Doch auch bei Elektroautos gilt: Je größer, desto durstiger! Der VCÖ macht darauf aufmerksam, dass der Stromverbrauch bei E-Autos mit Größe und Gewicht deutlich zunimmt. Also, liebe SUV-Fans, auch beim Stromsparen ist klein manchmal feiner.

Umweltfreundlicher, aber nicht perfekt

Die gute Nachricht: Elektroautos haben deutlich geringere CO2-Emissionen als ihre benzin- und dieselbetriebenen Kollegen – um 53 Prozent niedriger laut Umweltbundesamt. Mit Ökostrom, zum Beispiel aus einer eigenen Photovoltaikanlage, sinken die Emissionen sogar um 70 Prozent. Doch der Trend zu größeren E-Autos trübt die Umweltbilanz.

Firmen als Schlüsselspieler

Unternehmen sind entscheidend für den Elektroauto-Boom. Im ersten Halbjahr 2024 wurden 75 Prozent der neuen E-Autos auf Firmen zugelassen. Michael Schwendinger vom VCÖ betont: „Schaffen Firmen mehr E-Autos an, kommen auch mehr Elektroautos in den Gebrauchtwagenmarkt.“ Ein klarer Aufruf an Unternehmen, grünere Dienstwagen zu wählen!

Rückgang und Zukunftsaussichten

Trotz der positiven Zahlen gab es einen leichten Rückgang bei den Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch hat sich der Anteil der E-Autos in der Steiermark in den letzten fünf Jahren vervierfacht. Der VCÖ fordert, dass mehr kleine und sparsame Modelle auf den Markt kommen, um die Energiebilanz weiter zu verbessern.