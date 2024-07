Mit Auto 150 Meter abgestürzt: Lenker konnte sich selbständig befreien

Veröffentlicht am 13. Juli 2024, 12:29 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Am Abend des 12 Juli 2024 kam ein 69-jähriger Einheimischer mit seinem PKW aufgrund einer Unachtsamkeit rechts von der Fahrbahn der Tiefenbrunnaustraße im Gemeindegebiet von Faistenau ab, touchierte mehrere Holzpfähle sowie zwei Telekommasten und stürzte in weitere Folge zirka 150 Meter über eine steile Böschung ab. Dabei überschlug sich der PKW mehrmals und blieb schwer beschädigt in einem Feldstück liegen. Der PKW Lenker konnte sich trotz Verletzung eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde nach der Erstversorgung durch Anrainer und einer Ärztin vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht. Der Grad der Verletzung ist noch nicht bekannt. Ein Alkomattest verlief mit 0,64 Promille positiv. Der 69-Jährige wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.