Mann floh vor Polizei: Beamte mussten zur Seite springen

Die Beamten hielten den Fahrzeuglenker an und als sie gerade dabei waren auszusteigen, fuhr der Lenker davon. Trotz mehrfacher Aufforderung über den Außenlautsprecher des Funkwagens und eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn, hielt der Lenker nicht an und fuhr mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit weiter. Mehreren Streifenwägen gelang es, den 51-jährigen Lenker (Stbg.: Österreich) im Bereich der Mariahilfer Straße anzuhalten.

Polizisten mussten ausweichen

Trotz mehrfacher Aufforderung das Fahrzeug zu verlassen, weigerte sich der 51-Jährige und setzte seine Fahrt fort. Zwei Beamte, die sich außerhalb des Funkwagens befanden, mussten mittels Sprungs zur Seite ausweichen. In weiterer Folge rammte der Lenker mit seinem Fahrzeug einen Funkwagen, in dem sich eine Beamtin und ein Beamter befanden und kam zum Stillstand. Die beiden Beamten wurden dabei verletzt und konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Der 51-Jährige wurde wegen des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und anderer Delikte vorläufig festgenommen. Dabei wurde ein weiterer Beamte leicht verletzt. Bei dem Mann wurde eine geringe Menge Suchtgift vorgefunden und sichergestellt. Er befindet derzeit in polizeilicher Anhaltung.